شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث صباحي لأسعار بيع وشراء العملات في المكلا.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم السبت وقد جاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 199.5 الدولار : 759 الدرهم : 200.5 Advertisements اسعار البيع السعودي: 200 الدولار : 763 الدرهم : 201 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى

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