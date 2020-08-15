شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أسماء وصور عشرات القتلى من قوات الشرعية خلال المواجهات مع مليشيا الحوثي في مارب (الأسماء+صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل العشرات من قوات الشرعية بينهم قيادات عسكرية خلال المواجهات مع مليشيا الحوثي في اليومين الماضيين، في جبهات العلمان والريان و #مدغل عرف. “فري بوست” حصل على عدد من أسماء القتلى وهم: . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ـ جابرصالح مزراق البريكي ـ حسن مبخوت جابر الشبواني



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