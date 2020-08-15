شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تعتمد نموذج دولي متقدم لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في الوقت الذي فشلت فيه سلطة هادي في تدشين العام الدراسي الجديد بسبب إضراب المعلمين في مناطق سيطرة الشرعية والتحالف بسبب انقطاع المرتبات عنهم، قررت صنعاء تدشين العام الدراسي الجديد، وقبل ذلك ستبدأ السلطات بصنعاء بتدشين امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي السابق الذي توقفت فيه عملية التدريس بسبب فيروس كورونا.

وحسب ما أعلنته وزارة التربية بصنعاء فإنه من المقرر أن تبدأ اليوم السبت امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية لنصف مليون طالب وطالبة في كافة مناطق سيطرة سلطة صنعاء.

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وقالت مصادر بوزارة التربية إن قيادة الوزارة راعت لإقامة امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية المحاذير والإجراءات المتبعة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث اكتفت الوزارة بتوزيع ما بين 10 – 13 طالباً في كل لجنة.

الجدير بالذكر أن حكومة صنعاء اعتمدت نموذجاً امتحانياً مواكباً للنماذج المعمول بها دولياً، حيث أصبح نظام الامتحان بالطريقة الإلكترونية وتضم ورقة الأسئلة في جميع المواد الدراسية 50 سؤالاً موزعة بين أسئلة تكون الإجابة عليها باختيار علامتي صح أم خطأ أو اختيار بين الأقواس باستثناء امتحانات مواد القرآن الكريم والإسلامية، فيما ستكون جزء من أسئلة مواد اللغة العربية عبارة عن أسئلة تكون إجاباتها مقالية.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام مناهضة لحكومة صنعاء ومدعومة من حكومة هادي والتحالف السعودي الإماراتي كانت قد تناولت أخباراً كاذبة بعضها تضمن شائعة مفادها أن الحوثيين قرروا تطبيق قاعدة أن الإجابة الخاطئة تأكل الإجابة الصحيحة في محاولة من التحالف لإثارة الشارع التربوي والطلابي ضد سلطة صنعاء، غير أن الأخيرة نفت صحة تلك الشائعات.