شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار صرف العملات ترتفع أمام الريال اليمني فجر السبت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت اسعار صرف العملات الاجنبية أرتفاعها، فجر السبت، أمام الريال اليمني الذي ينهار بشكل غير مسبوق، في العاصمة عدن.

وجاءت الاسعار قبل قليل، 208 ريال يمني للريال السعودي، فيما بلغ سعر صرف الدولار 790 ريال.

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ملاحظة اسعار الصرف غير ثابتة قابلة للتغير في اي وقت.