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اسعار صرف العملات ترتفع أمام الريال اليمني فجر السبت

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اسعار الصرف

عدن - ياسمين التهامي - واصلت اسعار صرف العملات الاجنبية أرتفاعها،  فجر السبت، أمام الريال اليمني الذي ينهار بشكل غير مسبوق، في العاصمة عدن.

وجاءت الاسعار قبل قليل، 208 ريال يمني للريال السعودي، فيما بلغ سعر صرف الدولار 790 ريال.

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ملاحظة اسعار الصرف غير ثابتة قابلة للتغير في اي وقت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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