شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي: مع طلوع "بنات نعش الكبرى" ستشهد اليمن أمطار غزيرة بقطرات كبيرة تنتهي في 26 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع فلكي يمني، الجمعة، هطول أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق اليمن خلال الأسبوعين القادمين بالتزامن مع بدء موسم الروابع الأولى.

وافاد الفلكي محمد عياش، عبر بلاغ صحفي، بأن “من 14 وحتى 26 أغسطس الجاري، تبدأ أيام معلم موسم “الروابع الأولى” والذي يأتي مع طلوع أول نجم من نجوم “بنات نعش الكبرى” فجراً.

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وأوضح أن أيام هذا الموسم تتميز بهطول الأمطار فيها بقطرات كبيرة الحجم، وبشده متفاوتة قد تكون غزيرة في بعض الأحيان، يصاحبها البرد والصواعق الرعدية على المرتفعات والأحواض الجبلية.

وشهدت مناطق وأجزاء واسعة من اليمن، هطول أمطار غزيرة، خلال الاسبوعين الماضية، تسببت بسيول وفيضانات أغرقت المنازل والسدود وجرفت السيارات والمخيمات وقتلت العشرات من المواطنين.