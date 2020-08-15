شكرا لقرائتكم خبر عن هام للجميع.. هذا ما ظهر في سماء اليمن وستشهد البلاد إعتباراً من اليوم حدوث ظواهر جوية مرعبة لخطورتها على حياة المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي اليمني محمد عياش، اليوم الجمعة، إنه إعتباراً من 14 حتى 26 أغسطس، ستشهد اليمن دخول أيام معلم موسم “الروابع الأولى” الذي تأتي مع طلوع أول نجم من نجوم “بنات نعش الكبرى” فجراً. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأضاف الفلكي عياش، أن أيامه تتميز عادةً بهطول الأمطار بقطرات كبيرة الحجم، وبشده متفاوتة قد تكون غزيرة في بعض الأحيان. وتابع: كما قد يُصاحب هذه الفترة حدوث بعض الظواهر الجوية، كنشاط العواصف الرعدية وبعض الصواعق العمودية القوية إلى الأرض، مع تساقط حبات البرد أحياناً على بعض مناطق المرتفعات والأحواض الجبلية.

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