شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. هلع وخوف بعد نشوب مواجهات شرسة وسط تعز والحملة الأمنية تتجاهل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشبت مواجهات مسلحة بمختلف أنواع الاسلحة، فجر اليوم، في محافظة تعز المحررة، بين فصائل الإخوان.. وفقا لمصادر محلية.

وافادت المصادر، إن اشتباكات عنيفة اندلعت قبل نص ساعة من الان، بين مليشيات الإخوان المنتمية للجيش الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح، في شارع المغتربين وسط مدينة تعز.

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وأكدت المصادر أن المواجهات ماتزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر،بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، أثار حالة من الخوف والهلع بين أوساط المدنيين وخاصة النساء والاطفال.

ولفتت المصادر إلى أن القوات التابعة لما يسمى بالحملة الأمنية والتي يفترض أن تكون منتشرة في كافة أنحاء المدينة، لم تتدخل حتى هذه اللحظة.. مؤكدة أن أهالي المنطقة التي تشهد المواجهات تواصلوا وأبلغوا الجهات المعنية، وقوبل البلاغ بالتجاهل.

وتشهد محافظة تعز الخاضعة لسيطرة الإخوان، إنفلات أمني لم تشهده من قبل، مع تزايد في حدة الجرائم البشعة بحق الاطفال والنساء، من قبل المليشيات المسلحة التابعة لقيادات عسكرية في المدينة ومقيدة أسمائهم في كشوفات جيش الشرعية المتحزب.