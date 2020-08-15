شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو : لقطات من كاميرا المراقبة بـ”الروم” تُعرض للمرة الأولى.. اهتزت الأرض ثم وقعت الكارثة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعدّت “سكاي نيوز” البريطانية تقريراً مصوراً عن انفجار المرفأ الذي هز لبنان يوم الثلاثاء الفائت وعرضت القناة البريطانية لقطات للمرة الأولى حصلت عليها من كاميرا المراقبة في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الأشرفية. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وتظهر اللقطات كيف اهتزت الأرض وحالة الدمار التي ألمّت بالمستشفى لحظة دوي الانفجار، فيمكن مشاهدة إحدى الممرضات تركض لحماية الأطفال المولودين حديثاً. كما يمكن مشاهدة حالة الهلع التي أصابت العاملين وزوار المستشفى عند المدخل. يُذكر أنّ المستشفى خسر 17 شهيداً بين مرضى وممرضات نتيجة التفجير الدامي.

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