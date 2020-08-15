شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات طارئة في مأرب والحوثيون يعلنون التوغل في وادي عبيدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثيين الجمعة، السيطرة على مواقع جديدة بمحافظة مأرب النفطية (شمال شرق اليمن).

وقالت وسائل إعلام موالية للجماعة نقلاً عن مصدر عسكري في قوات الحوثيين أنهم سيطروا على أولى مناطق مديرية وداي عبيدة التابعة لمحافظة مأرب من إتجاه الشمال.

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بحسب المصدر فإن الحوثيين تقدموا نحو وادي عبيدة بعد سيطرتها على برق الخيل ومنقذة و شله شرقي الجوف.

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في سياق متصل، أعلن الجيش الوطني، الجمعة، السيطرة على مواقع عسكرية جديدة في محافظة الجوف شمالي البلاد، بعد معارك ضارية أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادي كبير.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش، إن “قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل تمكنت من تحرير مواقع الصبايغ وبرق الخيل وعدد من المواقع القتالية في جبهة العلم بالمحافظة”.

وأضاف البيان أن “جماعة الحوثي تكبدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بنيران الجيش وفرار جماعي لعناصرها مخلفة العشرات من جثث قتلاها في الجوف”.

وتشهد محافطتي الجوف ومأرب معارك مستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين.