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يمني وإثيوبيين في قبضة الأمن السعودي والتهمة كبيرة

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عدن - ياسمين التهامي - القت قوات حرس الحدود في منطقة جازان، الجمعة القبض على مجموعة متورطة بتهريب (245) كيلو جراماً من المخدرات بقطاع محافظة الدائر، في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة. 

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (12) شخصاً، (11) إثيوبياً وشخص واحد يمني الجنسية، وإحالتهم والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية. 

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وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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