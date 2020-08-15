شكرا لقرائتكم خبر عن فيما مليشيا الحوثي تصل الى الريان.. مصادر محلية تؤكد مقتل مسؤول حكومي في الشرعية خلال المواجهات بمأرب (الاسم + المنصب + خارطة لآخر مستجدات المعارك) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان القيادي القبلي الشيخ حسن مبخوت جابر الشبواني قتل الجمعة خلال معارك مع مليشيا الحوثي بمحافظة مأرب. ويشغل الشبواني مديرا لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وشهدت مناطق العلمان شمال #مارب على حدود #الجوف معارك عنيفة فيما تتوسع مليشيا الحوثي شرقا وتصل إلى الريان.

وكان صاروخ باليستي استهدف تجمعات قوات الشرعية في مطارح نخلا بمحافظة مارب.

واسفر الصاروخ وفقا لمصادر عسكرية عن سقوط قتلى وجرحى ابرزهم:

ـ حسن محسن بتران العبيدي

ـ مجاهد بن ناصر قماد العبيدي

ـ عبد العزيز لقشم العبيدي

كما تسبب في جرح العشرات من الجنود

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