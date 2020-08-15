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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن.. ارتباك وجزع في صفوف مليشيات الأخوان في مأرب مع تقدم الجيش واللجان الشعبية .

حسب مصادر إعلامية فإن قوات الجيش واللجان الشعبية أصبحت تطل على مدينة مأرب من جبل صلب في الجدعان حيث ذكر موقع الخبر اليمني بالأستناد الى مصادر أعلامية أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على أولى مناطق مديرية وداي عبيدة التابعة لمحافظة مأرب، من إتجاه الشمال.



حيث تقدمت نحو وادي عبيدة بعد سيطرتها على برقاء الخليله ومنقذه و شله شرقي الجوف.

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وزعمت وسائل إعلامية تابعة لتحالف قوى العدوان والأحتلال أن المرتزقة استعادوا هذه المناطق، غير أن مصادر قبلية نفت الأمر، وأكدت أن الجيش واللجان الشعبية لا يزالون يحتفظون بالمواقع التي يسيطرون عليها.



ويطوق الجيش واللجان الشعبية مدينة مأرب، من اتجاه الشمال، وشمال الغرب، والجنوب الغربي، حيث سيطر على مناطق واسعة في هذه الاتجاهات.



في سياق مواز قال مرتزقة العدوان على مواقع التواصل في مأرب إن مرتزقة العدوان حزب الإصلاح انتشروا في مداخل ومخارج المدينة بشكل يثير الهلع والجزع ، وتشن حملة اعتقالات بالهوية لمواطنين تتهمهم بالعمل مع الجيش واللجان الشعبية .