شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث في اليمن فقط.. شقيقان يؤدون اليمين الدستورية احدهما امام الرئيس هادي والثاني امام المشاط "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلامي عادل اليافعي تغريدة على حسابه بتويتر عرض فيها أداء اليمين الدستورية لشقيقين من اليمن يكشف من خلالها حالة الانقسام التي وصلت إليه اليمن. وتظهر الصور أحد الشقيقين وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي كعضو لمجلس الشورى والآخر أمام المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الحوثي غير المعترف به كعضو أيضا لمجلس الشورى التابع للحوثي. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements والشقيقين هم بحسب التغريدة خالد أحمد عبد الحميد محمود الذي أدى اليمين الدستورية أمام المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الحوثي غير المعترف به كعضو في مجلس الشورى. أما الشقيق الثاني فهو أمين أحمد عبد الحميد محمود وقد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي كعضو لمجلس الشورى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يحدث في اليمن فقط.. شقيقان يؤدون اليمين الدستورية احدهما امام الرئيس هادي والثاني امام المشاط "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.