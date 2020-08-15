شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش اليمني وقبائل عبيدة وبني نوف يخوضون معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي ويحررون مواقع جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش اليمني مسنودين بقبائل عبيدة وبني نوف يخوضون معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن جبهة العلم بمحافظة الجوف تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش مسنودين بقبائل عبيده وبني نوف ضد المليشيا الحوثية.

وبينت المصادر أن المواجهات خلفت أكثر من عشرين قتيل بصفوف المليشيا واغتنام عدد من الاطقم والآليات العسكرية.

وخاضت قوات الجيش بإسناد مقاتلات التحالف العربي أعنف المعارك، خلفت عشرات الجثث وتدمير معدات عسكرية تابعة للمليشيا ولاتزال تملاء صحراء العلم شرقي الحزم.

وتمكن أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية، من تحرير مواقع الصبايغ وبرق الخيل ومواقع أخرى في جبهة العلم بمديرية خب الشعف، خلال معارك متواصلة لليوم الثاني على التوالي.

‏وأسفرت المعارك التي خاضتها قوات الجيش عن مصرع العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، وما تزال عدد من الجثث متناثرة على امتداد جبهة العلم بعد فرار مجاميع المليشيا الحوثية تحت ضربات الأبطال.

واستهدفت ‏مدفعية الجيش تعزيزات وتجمعات للمليشيا في مواقع متفرّقة بجبهة خب الشعف وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية.

واستعاد ‏أبطال الجيش أربعة أطقم قتالية بعتادها وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسّطة خلفتها عناصر المليشيا الحوثية في المواقع التي تم تحريرها مؤخراً.

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