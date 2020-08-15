شكرا لبحثكم عن خبر حالات التعافي من ”كورونا” في اليمن تتخطى عتبة ال1000 والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

تخطت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في اليمن، اليوم الجمعة، عتبة ال1000 حالة.

وذكرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر " تويتر "، تابعه " المشهد اليمني "، أن حالات تعاف وصلت إلى 1009 حالة.

وأشارت إلى أنها سجلت اليوم 60 حالة تعاف جميعها في محافظات حضرموت وعدن.

وذكرت بأنها سجلت 11 اصابة جديدة بالفيروس.

ويرتفع عدد الحالات المعلنة منذ العاشر من أبريل حتى اليوم الى 1862 حالة إصابة بينها 529 حالة وفاة.

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