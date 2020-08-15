شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى إثر إطلاق نار على مصليين ”الجمعة” بأحد مساجد ذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بوقوع قتلى وجرحى إثر إطلاق نار على مصليين بأحد مساجد محافظة ذمار.

وأوضحت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن ثلاثة أشخاص من المصلين قتلوا وجرح تسعة آخرين من المصلين خلال أداء صلاة الجمعة، بقرية حصن قديد، التابعة لمديرية ميفعة عنس.

وبينت المصادر أن المدعوين أولاد علي بن علي الحصني واولاد عمه قاموا بإطلاق النار على المصلين فى صلاة الجمعة.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل أخرى عن أسباب الحادثة و التطورات الناتجة عنها.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وأعمال قتل ونهب بشكل متكرر.

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