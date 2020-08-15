فلكي يمني يعلن طلوع أول نجوم ”بنات نعش الكبرى” المشهور بالأمطار والصواعق القوية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن فلكي يمني، اليوم الجمعة، عن طلوع أول نجوم "بنات نعش الكبرى" المشهور بالأمطار والصواعق القوية.

وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ أطلع عليه " المشهد اليمني "، أنه "من 14 وحتى 26 أغسطس الجاري، أيام معلم موسم "الروابع الأولى" والذي يأتي مع طلوع أول نجم من نجوم "بنات نعش الكبرى" فجراً.

وأضاف: وتتميز أيامه عادةً بهطول الأمطار فيها بقطرات كبيرة الحجم، وبشده متفاوتة قد تكون غزيرة في بعض الأحيان، كما قد يُصاحب هذه الفترة حدوث بعض الظواهر الجوية.. كنشاط العواصف الرعدية ونزول بعض الصواعق العمودية القوية إلى الأرض، وكذا تساقط حبات البرد أحياناً على بعض المناطق من المرتفعات والأحواض الجبلية.

وكان الفلكي أحمد محسن الجوبي، توقع أمس الخميس، حدوث أمطار كثيفة وغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في ليالي “الروابع”.

وقال الفلكي الجوبي، في بلاغ صحفي، أطلع عليه " المشهد اليمني "، “ليلة الجمعة 14 أغسطس أولى ليالي الروابع الأولى ومدتها 13 يوماً يليها الروابع الأخيرة ومدتها 13 يوماً”.

مبيناً، أن الروابع الأولى والأخيرة كلها مبشرات بأمطار كثيفة وغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وقد تكون صحوا.

واختتم بيانه قائلاً: والمثل يقول: “نصف الروابع شتاء”.

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