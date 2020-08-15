شكرا لبحثكم عن خبر الجمعة.. وقوع قتلى و مصابين بشبوة و ذمار "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بوقوع قتلى و مصابين جراء انهيار منازل سكنية بشبوة و ذمار بسبب الأمطار.

وذكرت المصادر أن منزل سكني في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، سقط اليوم، بسبب الأمطار التي تشهدها المديرية على فترات متفاوتة.

وبينت المصادر، إن منزلاً سكنياً في قرية حويلة التابعة لمديرية عسيلان يملكه المواطن أحمد ضيف الله زبار انهار بعد تعرضه لأضرار نتيجة الامطار الغزيرة، مشيرة إلى أنه تم إجلاء سكان المنزل من النساء والاطفال قبيل دقائق من انهياره، بعد ظهور تشققات كبيرة على جدرانه.

وأضافت المصادر، أن الأسرة التي تقطن في المنزل المنهار جلها من النساء والأطفال، وتعيش ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية.

وطبقاً للمصادر، فإن الحادثة تعتبر الثالثة خلال أسبوع على مستوى المحافظة، حيث سبق أن تعرضت منزلين خلال الأسبوع الماضي للانهيار، جراء مياه وسيول الأمطار، التي تسببت أيضاً بأضرار جسيمة لعدد من منازل المواطنين وجرفها للطرقات ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وفي ذات السياق، أوضحت المصادر بانهيار عدد من المنازل في محافظة ذمار، على رؤوس ساكنيها، خلال الأيام الماضية، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة، بفعل المنخفض الجوي.

وتضررت مديرية مغرب عنس، أمس الخميس، أكثر من غيرها من مديريات المحافظة، كون الأمطار الغزيرة تركزت عليها، حيث انهار منزلان على رؤوس ساكنيها في منطقة قرضان، وتضرر عشرات المنازل الأخرى؛ وفقا للمصادر.

وأشارت إلى إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرين، لازالوا يتلقون العلاج في مستشفيات المحافظة، بسبب انهيار المنزلين وهم بداخلهما.

وحتى الثاني عشر من أغسطس الجاري، بلغ أعداد الضحايا من جراء كارثة السيول 172 قتيلا، وعشرات الجرحى، توزعوا على مختلف المحافظات التي شهدت الأمطار الغزيرة، ناهيك عن خسائر مادية لا تعد ولا تحصى.

يأتي ذلك، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن 35 ألف اسرة يمنية تضررت من السيول التي ضربت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، إنه في شهري يوليو وأغسطس، ضربت السيول والفيضانات اليمن ، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية ، ودمرت المنازل والملاجئ ، وتسببت في سقوط وفيات وإصابات.

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة والسيول في مختلف أنحاء اليمن أدت إلى تضرر قرابة 35 ألف أسرة، الكثير منها أسرٌ نازحة.

ولفت التقرير إلى تأثر المحافظات في جميع أنحاء البلاد، فيما تضررت بشكل خاص محافظات مأرب وحجة وريمة والمحويت والحديدة.