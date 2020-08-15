شكرا لبحثكم عن خبر وقفة احتجاجية لأكثر من ثلاثة آلاف من موظفي طيران اليمنية بصنعاء الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ينفذ أكثر من ثلاثة آلاف من موظفي طيران اليمنية بالعاصمة صنعاء الأسبوع المقبل وقفة احتجاجية.

و دعت نقابات الخطوط الجوية اليمنية في بيان مشترك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، جميع العاملين بالشركة من موظفين وطيارين ومهندسين ومضيفين وخدمات أرضية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، يوم الثلاثاء القادم، بتاريخ 18 أغسطس، الساعة التاسعة صباحاً، في مبنى إدارة الشركة، الكائن في منطقة الحصبة، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بعودة عوده خدمات التأمين الصحي للموظفين كما كانت سابقاً وعلاج أسرهم، والمتقاعدين.

وأهابت بجميع العاملين بالشركة من موظفين وطيارين ومهندسين ومضيفين وخدمات أرضية، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، للمطالبة بإعادة خدمات التأمين الصحي للموظفين وأسرهم، وعلاج المتقاعدين.

وقال البيان، إنه “انطلاقاً من مبدأ حقوق العمال أولوياتنا، ومن أجل الحفاظ على الخطوط الجوية اليمنية بما يحفظ للعاملين حقوهم، وقفت نقابات الخطوط الجوية اليمنية أمام الأوضاع في الشركة”.

وأوضح البيان، أنه مؤخراً تم تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الإدارة، بالاتفاق مع جميع النقابات، للحد من الاختلالات والفساد في الشركة، بما في ذلك حماية حقوق أكثر من ثلاثة آلاف ومائتي موظف، والبدء في عملية إصلاح شاملة تسهم في تصحيح الاختلالات في الشركة من الوضع الذي آلت إليه.

وأشار البيان إلى أن قيادة الشركة تنصلت عن القيام بالإجراءات العملية التي خرجت بها اللجنة، والتي تضمن “حصول عمليه الانفراج المطلوبة لضمان استمرارية الحفاظ على حقوق العاملين والشركة، والمتمثلة في التأمين الصحي للموظفين، وتأمين الأسر، وعلاج المتقاعدين، وكافة النقاط المتفق عليها في المحضر الموقع من الإدارة والنقابات”.

و فيما أكد البيان على أن مصلحة شركة طيران اليمنية فوق كل اعتبارات، دعا جميع العاملين بالشركة من موظفين وطيارين ومهندسين ومضيفين وخدمات أرضية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

وشدد على أنه في حال عدم التجاوب خلال ثلاثة أيام سيتم التصعيد، وفق القوانين المتبعة.

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