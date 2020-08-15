شكرا لبحثكم عن خبر في اليمن فقط.. شقيقان يؤدون اليمين الدستورية أحدهما أمام المشاط والآخر أمام الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الإعلامي عادل اليافعي تغريدة على حسابه بتويتر عرض فيها أداء اليمين الدستورية لشقيقين من اليمن يكشف من خلالها حالة الانقسام التي وصلت إليه اليمن.

وتظهر الصور أحد الشقيقين وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي كعضو لمجلس الشورى والآخر أمام المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الحوثي غير المعترف به كعضو أيضا لمجلس الشورى التابع للحوثي.

والشقيقين هم بحسب التغريدة خالد أحمد عبد الحميد محمود الذي أدى اليمين الدستورية أمام المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الحوثي غير المعترف به كعضو في مجلس الشورى.

Advertisements

أما الشقيق الثاني فهو أمين أحمد عبد الحميد محمود وقد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي كعضو لمجلس الشورى.