شكرا لبحثكم عن خبر منظمة مختصة بحماية الاطفال تكشف حقيقة تعرض أحد الأطفال للإغتصاب حتى الموت في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت منظمة سياج لحماية الطفولة، عدم تعرض طفل في تعز "عبدالرحمن عبدالله علي يحيى" ذو الثلاث سنوات لأي اغتصاب أو عنف جنسي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الطفل توفي نتيجة حادث ارتطام ونزيف في الدماغ وإصابات في مناطق متفرقة من جسمه حسب تقرير الطبيب الشرعي.

ودعت الجهات الأمنية والنيابة العامة بمحافظة تعز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الأشخاص الذين نشروا وروجوا الأكاذيب وتعمدوا بث الشائعات بقولهم أن الضحية توفي نتيجة تعرضه للاغتصاب.

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وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن من روجوا الأكاذيب طعنوا في عرض طفل بريء وأشاعوا الأباطيل الماسة بسمعة وكرامة الضحية وأسرته. ودعت المنظمة كافة الإعلاميين والناشطين الحقوقيين إلى موافاتها بصور لأي منشورات ذات صلة بالموضوع.

وبحسب بيان المنظمة فقد استمرأت بعض الأقلام في صفحات التواصل الاجتماعي الإساءة إلى شرف وعرض قرابة ثلاثة ملايين إنسان في محافظة تعز من خلال نشر قصص وتقارير ومنشورات تركز في مجملها على اتهامهم بـ"اغتصاب الأطفال".

وأكدت أنه قد ثبت مرارًا أن تلك القصص لا أساس لها من الصحة ومع ذلك يعاود أصحابها النشر والتشهير ووصم الأعراض نظرا لعدم قيام الجهات القضائية والأمنية بواجبها في التصدي لها بما يحقق مبدأ الردع والزجر ويصون أعراض الناس ويحمي كرامتهم.