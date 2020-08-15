شكرا لبحثكم عن خبر لجأت لموهبتها الجميلة للعثور عليه ...”شابة يمنية” تعثر على شاب فقد محفظته المليئة بالفلوس وتسلمه اياها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - لجأت فتاة يمنية الى موهبتها التي تجيدها للعثور على شاب فقد محفظة مليئة بالنقود في احدى الاسواق بالعاصمة صنعاء .

وفي التفاصيل حيث اعلنت الشابة حنان الوشلي ومن خلال صفحتها بالانستقرام والفيس بوك انها قامت بالعثور على محفظة مليئة بفلوس كثيرة لاحدى الشباب اثناء تسوقها في احدى الاسواق بالعاصمة صنعاء .

وقالت الشابة انها لاحظت سقوط المحفظة من جيب الشاب واخذتها ونادت عليه الا انه لم يستمع عليها واختفى عن نظره

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وحاولت الفتاة تسليم المحفظة الى العمال العاملين في ذلك السوق الا انها خافت الا يسلموه اياها لتلجأ الى موهبتها التي تبرع فيها .

حيث قامت الشابة حنان برسم الشاب الذي ضاعت محفظته الخاصة بالفلوس لتقوم بنشر رسمة مقاربة لشكل صاحب المحفظة ونشر الرسمه على صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي .

واكدت الشابة ان الشاب بعد انتشار المنشورات الخاصة بالرسمه تواصل معه احد اصدقائه ليخبرة برؤية صورته ليتواصل مع الشابة حنان ويحدد المبلغ الموجود في المحفظة ونوع وشكل المحفظة لتعلن في صفحتها عن التوصل لصاحب المحفظة بعد الحيلة الذكية التي استخدمتها من خلال اجادتها للرسم للتوصل الى الشخص الذي اضاعها .

واثار ماقامت به الشابة حنان اعجاب الكثير مشيدين بامانتها وبموهبتها الخارقة .