شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تشن هجومًا انتحاريًا على مواقع الجيش شمال مأرب.. ومصادر ميدانية تكشف تفاصيل المواجهات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، شنت خلال الساعات الماضية، هجوما انتحاريا على مواقع القوات الحكومية شمال محافظة مارب (شرقي اليمن).

وبحسب المصادر، فإن جبهة "المخدرة" شمال مارب، تشهد معارك عنيفة، إثر هجمات كبيرة للحوثيين على مواقع للقوات الحكومية.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إستعادة المواقع التي سيطر عليها الحوثيين خلال الساعات الماضية.

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وطبقا للمصادر فإن المعارك المستمرة في المخدرة، أسفرت عن مقتل 7 جنود ونحو 20 جريحا من القوات الحكومية، فيما سقط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح.

وأوضحت المصادر ان القوات الحكومية أجبرت من تبقى من المليشيات الحوثية على الفرار بعد الهجوم الانتحري الذي شنته على مواقع الجيش في المخدارة.

وأكدت مصادر ميدانية أن مليشيات الحوثي الانقلابية تلقت في الجبهة الشمالية لمأرب هزيمة جديدة وخسارة تضاف إلى خسائرها السابقة في أفرادها وعتادها على يد أبطال الجيش الوطني المقاومة مسنودين بصقور التحالف.