شكرا لبحثكم عن خبر ”يونيسف” تعلن وصول 18 طنًا من اللقاحات إلى صنعاء و”الاوربي” يخصص 70 مليون يورو لتعزيز خطة الاستجابة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الخميس، وصول طائرتين تحملان 18 طنًا من المساعدات الطبية إلى مطار صنعاء.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر " تويتر "، إن أكثر من 18 طنًا من اللقاحات وصلت اليوم الخميس على متن طائرتين إلى مطار صنعاء لمساعدة الأطفال في اليمن.

وأوضحت أن كمية اللقاحات التي وصلت صنعاء سوف تستخدم لتلقيح أكثر من 250 ألف طفل دون سن العام خلال أنشطة التحصين الروتينية في اليمن.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن أنه نقل أكثر من 220 طنا من المستلزمات الطبية إلى مطاري عدن وصنعاء، خلال شهر يوليو الماضي، كما خصص 70 مليون يورو اضافي لتعزيز خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تشهد أسوأ ازمة انسانية بالعالم.

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