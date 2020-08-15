شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان رسمياً عن إلغاء معسكر المنتخب اليمني الأول لكرة القدم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إلغاء معسكر المنتخب الوطني الأول المقام حالياً في مدينة سيئون، محافظة حضرموت.

وذكر الاتحاد في بلاغ نشره على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، أنه تقرر رسمياً إلغاء معسكر المنتخب الوطني الأول المقام حالياً في مدينة سيئون، وذلك بعد تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إلى عام 2021.

وكان المنتخب بدء معسكره الإعدادي بمدينة سيئون، تحت قيادة المدرب الوطني سامي النعاش، استعدادا للمبارتين المتبقيتين في التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وكان سيواجه المنتخب اليمني في أولى مبارياته المنتخب السعودي في الثامن من شهر أكتوبر القادم، ثم يلتقي اوزباكستان في الـ13 من الشهر ذاته.

وافتتح المنتخب مرانه الأول عصر الثلاثاء الماضي، على الملعب الأولمبي في مدينة سيؤن، وكان لاعبي المنتخب قد وصلو الاثنين الى مدينة سيئون بعد رحلة سفر امتدت لأكثر من 48 ساعة.

ويحتل المنتخب اليمني المركز الرابع في مجموعته الرابعة، ويملك في رصيده 5 نقاط، حصدها من فوزه على المنتخب الفلسطيني، وتعادلين أمام السعودية وسنغافورة، وهزيمتين أمام أوزبكستان وسنغافورة.

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