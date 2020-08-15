شكرا لبحثكم عن خبر بسبب البطالة والفقر.. جريمة بشعة غير مسبوقة في محافظة الضالع ”صورة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أحد المواطنين على ارتكاب جريمة غير مسبوقة في محافظة الضالع جنوبي البلاد. وقام المدعو ع. ق بذبح ابنه الرضيع"عابد" الذي لم يتجاوز عمره 7 أشهر في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع. Advertisements ووفقا لمصادر محلية فإن السبب وراء قيام الشخص بهذه الجريمة هو إصابته بحالة نفسية نتيجة الفقر والجوع والبطالة. وزادت في الأونة الأخيرة الجرائم العائلية الدخيلة على المجتمع اليمني والتي تبقى الأسباب الاقتصادية هي العامل الرئيس في انتشارها.

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