شكرا لبحثكم عن خبر بعد أن شن ناشطون هجوما عليه بسبب اللقاء ... هاني بن بريك يتحدث عن لقاءه بالشيخ القبلي الشائف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برر هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لقاءه بالشيخ محمد ناجي الشايف عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية.

وقال بن بريك في تغريدة له: ‏التقيت بعناية الشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية في لقاء تناولنا فيه قضايا مهمة في شأن الجنوب والشمال.

مشيرا الى ان الشيخ ناجي كان واضح الرؤيا والنظر للمستقبل بعيداً عن شعارات الماضي المهلكة والمصالح الحزبية الضيقة.

‏واكد بن بريك حرصه على مصلحة الجنوب والشمال في إطار رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي المعلنة يحتم علينا التواصل مع كل القوى الجنوبية والشمالية، فإما نورث من بعدنا من الأجيال أنموذجا حضاريا في حل النزاعات .

وكان ناشطون قد شنوا هجوما واسعا وكبيرا على بن بريك بعد لقاءه بالشائف متهمين الشائف بأنه أحد ناهبي الجنوب حسب وصفهم .

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