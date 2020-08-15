شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن بدء إخراج القوات العسكرية من مدينة عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، يوم الجمعة، عن بدء إخراج القوات العسكرية من مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة كجزء من “آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض”.

وقال آل جابر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: فريق الارتباط السعودي بمشاركة قوات التحالف يبدأون إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها وفصل القوات في أبين وإعادتها الى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتم التوصل إلى آلية تسريع لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.

وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.

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