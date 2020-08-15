سياسي أنصار الله: ما أقدمت عليه الإمارات خيانة عظمى للقضية الفلسطينية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن ما أقدمت عليه الإمارات من تطبيع علني مع كيان العدو يعتبر خيانة عظمى للقضية الفلسطينية وتماهيا مع الصهاينة والأمريكان في مشروع تدمير المنطقة.

وقال المكتب السياسي لأنصارالله في بيان صدر عنه الجمعة، إن انكشاف العلاقات الإماراتية الإسرائيلية على هذا النحو يسقط كل تلك الشعارات العربية والإسلامية التي رفعها تحالف العدوان على اليمن وإن الإمارات كما السعودية مجرد مخالب إسرائيلية أمريكية تنهش في جسد الأمة العربية والإسلامية، مؤكدًا أن الإمارات تواصل السير في الطريق الخطأ الذي سلكته منذ نشأتها في خدمة الأمريكي والإسرائيلي ضد الأمة ومنها العدوان على اليمن

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وأشار المكتب السياسي لأنصارالله إلى أن ما يتم الترويج له من سلام ورخاء واستقرار سوف يتحقق إقليميا بهذه الخطوة ليس سوى أوهام بدليل الأنظمة التي سبقت الإمارات في التطبيع وغرقت في أزمات شتى ومشاكل لا حصر لها.

ودعا شعوب أمتنا العربية والإسلامية لنفض غبار الهزيمة عن نفسها ورفع الصوت عاليا في مواجهة طابور النفاق والخيانة وصولاً إلى عزل كل نظام يعلن تطبيعه مع إسرائيل، ومقاطعته اقتصاديا وتجاريا، مؤكدا أن الشعوب العربية والإسلامية بمقدورها أن تفعل الشيء الكثير لفلسطين.

وحث المكتب السياسي لأنصارالله الشعوب العربية والإسلامية على التوكل على الله والتحرك بجدية ومسؤولية واستعداد للتضحية، والثقة بمشروع التحرر العربي والإسلامي الذي يمثله محور المقاومة، مباركا للأمة ما تحقق من انتصار تاريخي على يد المقاومة الإسلامية في لبنان تحت قيادة حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله ومشددًا على أنه لا خلاص للأمة إلا بمواجهة مشروع الهيمنة الأمريكية والصهيونية بمشروع تحرر عربي إسلامي ينتصر لفلسطين وينتصر للإسلام والمسلمين.