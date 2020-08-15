شكرا لبحثكم عن خبر قوات طارق صالح تؤيد اتفاق السلام والتطبيع بين إسرائيل والإمارات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - من الانترنت:

أعلنت قوات حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق محمد عبد الله صالح دعمها لاتفاق السلام بين الإمارات و اسرائيل.

ونشرت مايسمى بقوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح ومدعومة من الإمارات منشورا على صفحتها بالفيس بوك أعلنت فيه تأييدها للخطوة الإماراتية في التطبيع مع إسرائيل ووصفته بالإنجاز الدبلوماسي والتاريخي.

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وأضافت في منشورها أن هذا الاتفاق دليل على وضوح الرؤية لدى الإمارات ونبل الهدف وصدق النية وتأكيد على أن الإمارات ستبقى دوما وأبدا الدولة التي تحظى بثقة الجميع وأنها الوحيدة القادرة على نشر قيم التسامح والتعايش.

ولاقى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تنديدا واسعا من قبل الدول العربية والإسلامية فيما أيدت ثلاث دول عربية هذا الاتفاق وهي مصر وعمان والبحرين.

https://www.facebook.com/586148595098637/posts/1189501884763302/?a