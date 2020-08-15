شكرا لبحثكم عن خبر القبض على خمسة عرسان أحدهم ”خمسيني” بالتزامن مع تشييع طفل حافظ للقرآن قتل بالرصاص ”الراجع” في إب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن الأجهزة الأمنية القت القبض على خمسة عرسان أحدهم "خمسيني" بالتزامن مع تشييع طفل حافظ للقرآن الكريم، قتل بالرصاص "الراجع" في محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، إن الطفل "عبدالله عبدالجبار درموش" من أبناء منطقة الضوالع، عزلة المقاطن، بمديرية ريف إب، توفي أمس الخميس إثر إصابته برصاص راجع، مجهولة المصدر، وشيع جثمانه اليوم.

وأوضحت المصادر بأن حملة أمنية خرجت صباح اليوم إلى المناطق المجاورة لقرية الضوالع وألقت القبض على خمسة عرسان من بينهم عريس عمره ما يقارب الخمسين عاما، أستطاع بعد جهد جهيد جمع أتعاب ومتطلبات الزواج، ولكن حظه العاثر جعله يقيم عرسه بذلك اليوم رغم السرية التامة التي أحاطت عرسه، وخلوه من الضيوف.

ونوهت المصادر بأن المشيعين عبروا عن غضبهم من استمرار إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية والتي تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا من الأطفال والنساء والرجال.

ودعت المصادر كافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلى سرعة ضبط من يعبثون بدماء الناس وإيقاف هذه الظاهره الدخيلة. وتزايدات في الاونة الاخيرة ظاهرة إطلاق الرصاص الراجع مع تزايد ظاهرة إطلاق النار في الأعراس، وفوضى إطلاق النار في الهواء في مراسيم دفن صرعى المليشيا الحوثية.

وفي وقت سابق، اشتكى مواطنون بمختلف مديريات المحافظة من زيادة ظاهرة إطلاق الرصاص في الأعراس بشكل لافت وغير مسبوق وسقوط قتلى وجرحى بالرصاص الراجع من المواطنين بينهم نساء وأطفال، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة منذ سيطرة المليشيا عليها.

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