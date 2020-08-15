شكرا لبحثكم عن خبر أمن تعز يعلن القبض على أحد المطلوبين ويكشف هويته والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحملة الأمنية في محافظة تعز، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أحد العناصر المطلوبة أمنياً .

وبحسب مصدر عسكري فإن الحملة الأمنية ألقت القبض على المطلوب أمنيا المدعو "هيثم الوقار" شقيق مدير أمن مديرية جبل حبشي المُقال "توفيق الوقار" في وادي مكسب بمديرية جبل حبشي، غرب المدينة.

وسبق أن قادت الأجهزة الأمنية حملة تمكنت بعدها من السيطرة على إدارة أمن مديرية جبل حبشي والتباب المحيطة بها بعد اشتباكات عنيفة مع متمردين تابعين لمدير أمن المديرية.

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وكانت شرطة محافظة تعز أعلنت عن رصد مكافئات مُجزية، لكل من يقوم بالإبلاغ عن أماكن تواجد أي مطلوب أمني، في كافة أحياء ومناطق محافظة تعز.

ودعت شرطة المحافظة المواطنين في تعز بكل فئاتهم وأطيافهم، إلى الوقوف مع الأجهزة الأمنية ومساندتها، عبر الإبلاغ عن أي مطلوب أمني، وذلك لإلقاء القبض عليه وتسليمه للعدالة، ليأخذ مصيره القانوني.

ونوهت أن إبلاغ المواطنين عن أماكن تواجد المطلوبين، يُعد إسهاما كبيرا في الحفاظ على استقرار السكينة العامة في المحافظة، وموقفا مشرفا لن تنساه المحافظة وأبناؤها لكل من يقوم به.