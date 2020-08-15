شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يعلن مقتل قائد محور سفيان التابع للحوثيين ويصدر هذا البيان والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الجيش الوطني، الجمعة، السيطرة على مواقع عسكرية جديدة في محافظة الجوف شمالي البلاد، بعد معارك ضارية أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادي كبير.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش، نقلا عن مصادر عسكرية، إن “قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل تمكنت من تحرير مواقع الصبايغ وبرق الخيل وعدد من المواقع القتالية في جبهة العلم بالمحافظة”.

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وأضاف البيان أن “جماعة الحوثي تكبدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بنيران الجيش وفرار جماعي لعناصرها مخلفة العشرات من جثث قتلاها في الجوف”.

وذكر أنه “من بين قتلى الحوثيين القيادي أبوحيدر الحمزي، قائد محور سفيان (مقره في محافظة عمران المجاورة)، حيث لقي مصرعه خلال المعارك هو وعدد من مرافقيه أثناء استهدافهم من قبل مدفعية الجيش الوطني”.

وأكد أن أفراد الجيش تمكنوا من الاستيلاء على 4 أطقم قتالية (عربات عسكرية) وكميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمواقع متفرقة من جبهات محافظة الجوف”.

وتشهد محافطتي الجوف ومأرب معارك مستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين.