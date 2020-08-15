شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصدرون تعليمات هامة للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر نائب وزير التربية في حكومة الحوثيين رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور همدان الشامي تعليمات هامة للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية.

وأوضح في تصريح صحفي أن اللجنة الإختبارية الواحدة تضم ما بين 10 – 13 طالب أو طالبة وفقا لمساحة القاعة مع الحفاظ على مسافة التباعد التي أوصت بها اللجنة العليا للأوبئة.

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وبين أن كل طالب من المتقدمين للاختبارات سيكون له نموذج اختباري مختلف .. لافتاً إلى أن ورقة أسئلة الاختبار لمختلف المواد التي يوجد عليها بيانات الطالب تضم ٥٠ سؤالاً موزعة بين صح وخطأ أو اختار من بين الأقواس عدا مواد القرآن الكريم، الإسلامية، اللغة العربية فيها جزء من الأسئلة مقالية.

وحث الشامي الطلبة على التركيز عند قراءة أسئلة الاختبار والبدء بالحل على ورقة الأسئلة بالقلم الرصاص ومن ثم نقلها إلى ورقة الإجابة بعد التأكد منها تفادياً للشطب فيها.

وتبدأ غدا السبت اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتي يتقدم لها 200 ألف و898 طالباً وطالبة، في حين تبدأ بعد غد الأحد اختبارات الشهادة الأساسية التي يتقدم لها 278 ألف و971 طالباً وطالبة