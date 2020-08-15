شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يحذر من أمطار فيضانية ستجتاح ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة، يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية، تكون أكثر غزارة على محافظات ( إب، تعز، لحج).

و أشار المركز في نشرته التنبيهية باللون الأزرق الصادرة اليوم الجمعة، إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (شبوة، المهرة، حضرموت).

Advertisements

ولفت إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية و المناطق الداخلية المحاذية لها و أجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في مجاري السيول و بطون الأودية. ناصخا بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية، خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم و ممتلكاتهم.

ونبه ربابنة السفن بكافة أنواعها و الصيادين مرتادي البحر من الرياح الشديدة و اضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن و ما جاورها في أرخبيل سقطرى و السواحل الشرقية و أجزاء من السواحل الجنوبية.