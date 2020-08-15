مساعي سعودية لاستقطاب المناهضين للتحالف في جنوب اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
شرعت السعودية في اجراء تحركات حثيثة لاستقطاب القوى الجنوبية المناهضة للتحالف الذي تقوده على اليمن، وذلك في إطار مساعيها لدمج ميليشياتها تحت قيادة الانتقالي المدعوم من الامارات.
وقال القيادي الاخواني عادل الحسني أن المخابرات السعودية تجري اتصالات بقيادات جنوبية وناشطين بهدف استجلابهم إلى الرياض.
يأتي ذلك بعد أيام من وصول الجبواني إلى المملكة بأوامر سعودية مباشرة، بالتزامن مع بدء ترتيبات لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض المتعثر.
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