مصرع مسؤول في حكومة المرتزقة بمأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - صورة ارشيفية الخليج 365 – مأرب اعترفت وسائل إعلامية مقربة من المرتزق علي محسن الأحمر، بمصرع مدير عام الشئون الاجتماعية في مأرب المدعو حسن الشبواني في مأرب، الجمعة.

وأكدت تلك الوسائل مقتل الشبواني، خلال المعارك التي اندلعت بين ابطال الجيش واللجان ومليشيات الاصلاح بالمحافظة.. مشيرة الى أن المرتزق الشبواني كان يشارك في المعارك وقد لقي مصرعه الجمعة في احدى جبهات القتال.

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