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عدن - ياسمين التهامي - بعد توقعاته لانفجار بيروت.. الفلكي اللبناني ‘‘ميشال حايك’’ يتنبأ باتفاق الإمارات وإسرائيل !
— طراد الأسمري (@alasmari)
في 2019 توقع ميشال حايك قدوم كورونا وأحداثه العجيبة .. وتوقع #انفجار_بيروت .. بل أن وصفه له كان دقيق جدا "جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت" ! ! pic.twitter.com/cFWhVwFoLN— طراد الأسمري (@alasmari) August 4, 2020
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