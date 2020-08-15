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عدن - ياسمين التهامي - بعد توقعاته لانفجار بيروت.. الفلكي اللبناني ‘‘ميشال حايك’’ يتنبأ باتفاق الإمارات وإسرائيل !

— طراد الأسمري (@alasmari) في 2019 توقع ميشال حايك قدوم كورونا وأحداثه العجيبة .. وتوقع #انفجار_بيروت .. بل أن وصفه له كان دقيق جدا "جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت" ! ! pic.twitter.com/cFWhVwFoLN — طراد الأسمري (@alasmari) August 4, 2020 تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله الفلكي اللبناني ميشال الحايك خلال تنبؤات العام 2020، حيث أشار إلى أحداث حصلت بالفعل، ما أثار تفاعلا واسعا. وقال حايك في تنبؤاته ليلة رأس السنة 2020 على قناة “MTV” اللبنانية، إن “الشيخ محمد بن زايد يغامر ويحمل كرة النار العربية بيديه لوصل المقطوع، ومفاجآت وفجأة استنفار في الإمارات”، وهو ما اعتبره الناشطون تنبأ باتفاق السلام الذي أعلن عنه أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الإمارات وإسرائيل. وحازت تنبؤات حايك هذه، على انتشار واسع عبر مواقع التواصل، ما دفع الناشطين إلى إسقاط أحداث أخرى حصلت، على توقعاته، مثل انفجار مرفأ بيروت. كما تنبأ بحدث ضخم سيقع في لبنان في عيد “أحد القديسين” أو “عيد السيدة” الذي يصادف ليل 14- 15 من شهر أغسطس الجاري.— طراد الأسمري (@alasmari)

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