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عدن - ياسمين التهامي - بعد وصفها قرار الإمارات بالشجاع.. الردود تنهار على مذيعة الجزيرة كالمطر !

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جديد اب برس

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تدوينة كتبتها الإعلامية الجزائرية والمذيعة السابقة في قناة الجزيرة القطرة حسينة أوشان في ردود فعل واسعة، حيث تم توجيه العديد من العتاب لها بسبب موافقتها على التطبيع مع إسرائيل. وكانت أوشان قد كتبت على حسابها قائلة : قرار شجاع من الإمارات ، يفهمه من يدرك تغيرات الحاضر ويعيش ويتعايش معها". واشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بردود اتلفعل من قبل إعلامي الجزيرة وغيرهم من رواد تويتر مستنكرين ما قالته أوشان. الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي وجّهت رسالة لمذيعة الجزيرة السابقة قائلة : " بنت بلادي وبكل حب: اشتري نفسك ..فإن السوق قائمة والثمن موجود .. تربينا في أرض الأحرار والثوار على حب فلسطين ودعمها ظالمة أو مظلومة.. يلعن بو خبزتهم ناكلوا الخبز يابس ولا ندعم من يتآمرون على إخوانهم .. التطبيع خيانة وعمره ما كان شجاعة". من جانبها علقت الإعلامية حياة اليماني على تدوينة أوشان قائلة :" الشجاعة حسينة لا تكون بالتحالف مع دولة احتلال وفصل عنصري ولا تكون بتقديم دماء الفلسطينين وحقوقهم قربان في مذبح الاحتلال الذي يرحب بكل وبأي دولة تعطيه تلك المساحة التطبيعية. الإمارات وقعت اتفاقاً مصالحياً وقح وأقحمت فلسطين فيه لتغطى وقاحته فدعك من مسألة الشجاعة". كما علق الإعلامي المصري أيمن عزام :" الجزائريون أبناء بلدك الحر الأبي. عندهم الرد". لترد عليه أوشان :" أيمن.. اللي بالعادة تشيد بشجاعتي ومواقفي الرجولية في المحطة ، على كل حال هذا موقفي وقلته صراحة كالعادة ولك أن لا تتفق معه وتحرض من لا يتفق معه في وطني أن يتحدث عنك". ووجه أيضا الإعلامي الفلسطيني إسلام بدر رسالة لأوشان قائلا :" قرار.. يا حسينة هانم .. مشايخ الإمارات مجرد موظفين، يمارسون التطبيع منذ سنوات، مشغلهم أبلغهم لغاية في نفسه ولتحقيق مصلحته بضرورة الجهر بطبيعة عملهم، لا أكثر ولا أقل.. باقي التغريدة انت تعرفين أنك تهرفين فيها". وجاء رد أوشان عليه :" هذا موقفي ليس لك الحق باتهام النوايا لكنه متوقع من جهات معينة ، عموما هناك جيل كامل يفكر بالطريقة نفسها التي أفكر بها ربما كنا نتحدث عن الأمر بطريقة تجاذب للحديث وتبادل للأفكار و لم نكن نبالي بمشاركتها على وسائل التواصل".