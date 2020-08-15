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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: أول تهديد تركي قوي على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الإمارات بتعليق العلاقات الدبلوماسية معها وسحب السفير التركي لدى أبوظبي، على خلفية اتفاقية التطبيع بينها وبين إسرائيل الذي أُعلن من البيت الابيض. وقال أردوغان في تصريحات عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، إنه “يمكن أن نتخذ خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي أو سحب سفيرنا”. وشدّد الرئيس التركي على ان تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفًا: “لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا”. وسبق تصريحات اردوغان هذه، أن انتقدت وزارة الخارجية التركية، اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، قائلة إن التاريخ وضمائر شعوب المنطقة لن يغفران لأبو ظبي خيانتها للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، الجمعة، حول اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي برعاية أمريكية، شددت فيه على دعمها للموقف القوي والمشترك للشعب والقيادة الفلسطينية، في رفض اتفاق التطبيع. كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء قيام الإمارات من خلال تصرف أحادي بالسعي للقضاء على مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الإمارات بتعليق العلاقات الدبلوماسية معها وسحب السفير التركي لدى أبوظبي، على خلفية اتفاقية التطبيع بينها وبين إسرائيل الذي أُعلن من البيت الابيض. وقال أردوغان في تصريحات عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، إنه “يمكن أن نتخذ خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي أو سحب سفيرنا”. وشدّد الرئيس التركي على ان تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفًا: “لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا”. وسبق تصريحات اردوغان هذه، أن انتقدت وزارة الخارجية التركية، اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، قائلة إن التاريخ وضمائر شعوب المنطقة لن يغفران لأبو ظبي خيانتها للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، الجمعة، حول اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي برعاية أمريكية، شددت فيه على دعمها للموقف القوي والمشترك للشعب والقيادة الفلسطينية، في رفض اتفاق التطبيع. كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء قيام الإمارات من خلال تصرف أحادي بالسعي للقضاء على مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها السعودية عام 2002. وأضاف البيان أن “قيام الإمارات بالسعي لتحقيق مصالح سرية من خلال الخطة الأمريكية التي وُلدت ميتة، يعتبر تجاهلا لإرادة الشعب الفلسطيني”. وأكدت الخارجية على أن “الإدارة الإماراتية لا تمتلك أية صلاحيات تسمح لها بالبدء بمفاوضات مع إسرائيل بشكل يخالف إرادة الشعب والإرادة الفلسطينية، وتقديم تنازلات في مواضيع تعتبر مصيرية بالنسبة لفلسطين”. وشددت على أن التاريخ وشعوب المنطقة لن يغفرا أبدا هذا التصرف المنافق للإمارات، حيث قامت بخيانة القضية الفلسطينية بهدف تحقيق مصالحها الضيقة، وتعمل على إظهار الأمر وكأنه تضحية من أجل فلسطين”. والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”. وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية. ووصف محللون فلسطينيون التبريرات التي ساقتها الإمارات لإقدامها على إعلان التطبيع الكامل مع إسرائيل، بأنها “عُذر أقبح من ذنب” و”دعاية ساذجة”، يُكذبها النص الرسمي للاتفاق. وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، أبرزها “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره “طعنة” بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و”إضعاف” لموقفه. كما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية” واستدعت السفير الفلسطيني لدى الإمارات بشكلٍ فوريّ . وشهدت مدن بالضفة الغربية المحتلة بعد صلاة الجمعة مظاهرات تنديدا باتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

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