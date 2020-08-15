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عدن - ياسمين التهامي - دول عربية جديد تعلن تأيدها على إتفاق الإمارات التطبيع مع إسرائيل (الاسم)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ سلطنة عمان الجمعة، إنها تدعم قرار دولة الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأشارت إلى أنها تأمل أن يساهم الاتفاق في إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. ووصف بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء العمانية الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بأنه "تاريخي". والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفًا إياه بـ "التاريخي". وفي أعقاب إعلان ترامب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، على الرغم من أن بيانًا مشتركًا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية". ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". سلطنة عمان الجمعة، إنها تدعم قرار دولة الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأشارت إلى أنها تأمل أن يساهم الاتفاق في إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. ووصف بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء العمانية الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بأنه "تاريخي". والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفًا إياه بـ "التاريخي". وفي أعقاب إعلان ترامب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، على الرغم من أن بيانًا مشتركًا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية". ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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