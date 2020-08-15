شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اطلالة فاضحة وغير متوقعة للفنانة "سمية الخشاب" .. ظهرت على البحر شبه عارية واستعرضت جسمها المثير ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة للفنانة المصرية سمية الخشاب لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيها وهي تجلس على شاطئ البحر مرتدية فستاناً صيفياً. ولم يعرف ما إذا كانت الصورة قديمة أم حديثة إلا أنها أحدثت ضجة كبيرة في أوساط الناشطين حيث رأوا أن هذه الإطلالة غير مناسبة إطلاقاً للأجواء التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وفي المقابل رأى آخرون أن الفنانة لم تبالغ في إطلالتها وأن الفستان لا يبدو جريئاً. ويشار إلى أن الأضواء سلطت على الفنانة بعدما أعلن طليقها الفنان أحمد سعد اقتراب موعد خطوبته من عارضة الأزياء علياء بسيوني.

المصدر: لها