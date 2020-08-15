شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الطفلة الصغيرة نجمة برنامج " ذا فويس كيدز " التي ابكت العالم بأغنية "اعطوني الطفولة" .. لن تصدقو كيف أصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقة والملابس المثيرة التي ارتدتها .."شاهد صور وفيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أحدثت الطفلة السورية غنى بو حمدان التي شاركت في برنامج "ذا فويس" كيدز" عام 2016، تفاعلاً واسعًا بين الجمهور بعد تداول صورها بعد مرور 4 سنوات على مشاركتها في البرنامج ، حيث قال متابعون إنها أصبحت تبلغ من العمر حاليًا 14 عامًا.

وكانت بو حمدان قد خطفت الأضواء خلال مشاركتها في "ذا فويس كيدز" عندما أدت أغنية "أعطونا الطفولة" لكنها انهارت بالبكاء وهي تغني، فتوجهت الفنانة نانسي عجرم إلى المسرح وشجعتها حتى انتهاء الأغنية، كما حظيت بتصفيق حار من عضوي لجنة التحكيم وقتها تامر حسني وكاظم الساهر، وكذلك الحضور وعائلتها التي رافقتها.

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وانضمت غنى وقتها إلى فريق نانسي عجرم، لكنها خرجت من المسابقة في مرحلة المواجهة، غير أنها واصلت مشوارها الفني وطرحت أغنية "زهرة نيسان"، كما تشارك في العديد من الحفلات منها حفل أقامته مباشرة عبر يوتيوب في شهر نيسان الماضي.

ومنذ مشاركتها في البرنامج، والجمهور يتداول مقطع الفيديو الذي أدت فيه غنى أغنية الطفولة وبكت خلالها، وسط حالة من التعاطف التي تحظى بها في التعلقيات التي تنهال عليها.

اليوم اختلفت ملامح الطفلة غنى بو حمدان بعدما كبُرت، فظهرت بمجموعة من الصور والفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل، وسط ردود فعل واسعة من الجمهور الذين تغزلوا بجمالها، وأثنوا على أدائها وإحساسها العالي كما عرفوها، وشجعوها على مواصلة مشوارها الفني.

كما ظهرت في وقت سابق وهي تسجل أغنية ميادة الحناوي "كان يا مكان" بصوتها بطريقة الأغاني المصورة، وظهرت بشكل أكبر وأكثر نضوجاً، مع تسريحة شعر شبابية، حتى بصوتٍ مختلف عما عرفت به إبان مشاركتها في برنامج المسابقات "ذا فويس كيدز".

المصدر: فوشيا