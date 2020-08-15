شكرا لبحثكم عن خبر وفاة الدكتور"الشاطبي" جراء إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نعت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، اليوم الجمعة، وفاة أحد أعضائها الأطباء جراء إصابته بفيروس كورونا.
وقالت النقابة في بيان لها، إن الدكتور سمير الشاطبي، استشاري أمراض وجراحة العظام، توفى اليوم الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأوضحت النقابة أن الشاطبي يعد الفقيد 56 من الأطباء اليمنيين الذين قضوا نتيجة كورونا بعد إصابتهم بالفيروس وهم يعالجون المرضى المصابين به.
وحتى مساء الخميس، سجلت الحكومة اليمنية 1847 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 528 حالة وفاة و949 حالة تعاف في محافظات عدن ولحج والضالع وتعز وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت ومأرب والبيضاء.
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