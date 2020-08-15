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بيان عاجل حول آخر تطورات فيروس كورونا في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ مساء اليوم الجمعة، تسجيل (11) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

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وقالت اللجنة على حسابها في "تويتر"، إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في محافظتي حضرموت بواقع (9) حالات، وحالتين عدن.

وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت (60) حالة تعافي جمعيها في حضرموت، فيما لم تسجل اللجنة أي حالة وفاة.

وارتفع اجمالي عدد الحالات المصابة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى (1858)، و(528) حالة وفاة، و(1009) حالة تعافي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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