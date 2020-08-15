شكرا لبحثكم عن خبر بيان عاجل حول آخر تطورات فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت اللجنة العليا للطوارئ مساء اليوم الجمعة، تسجيل (11) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).
وقالت اللجنة على حسابها في "تويتر"، إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في محافظتي حضرموت بواقع (9) حالات، وحالتين عدن.
وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت (60) حالة تعافي جمعيها في حضرموت، فيما لم تسجل اللجنة أي حالة وفاة.
وارتفع اجمالي عدد الحالات المصابة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى (1858)، و(528) حالة وفاة، و(1009) حالة تعافي.
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