شكرا لبحثكم عن خبر انخفاض هو الأكبر في عشرة أسابيع.. الذهب يسجل أنهيار جديد (الأسعار) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تراجعت أسعار الذهب، اليوم إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0,1 بالمائة إلى 1950.94 دولار للأوقية ( الأونصة). وتراجع المعدن النفيس أربعة بالمائة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس الماضي بينما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,6 بالمائة إلى 1959.50 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن أغرقت الخزانة الأمريكية السوق بالمعروض، مما دفع الدولار للصعود ليوقف انزلاقا في الآونة الأخيرة ويتسبب في تآكل محتمل للطلب على الذهب من حائزي العملات الأخرى.

كما أنه بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1,9 بالمائة إلى 27.02 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت تسعة أسابيع، وهي منخفضة 3,8 بالمائة منذ بداية الأسبوع. وتراجع البلاتين 0,6 بالمائة إلى 952.01 دولار، بينما هبط البلاديوم 0,7 بالمائة إلى 2152.50 دولار.