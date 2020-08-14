شكرا لبحثكم عن خبر بعد الكارثة.. نجم برشلونه: "سارحل عن الفريق" ويطالب بـ(ثورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف لاعب خط دفاع برشلونه " جيرالد بيكيه " خسارة فريقه بثمانية اهداف في ربع نهائي ابطال أروبا أمام " بايرن ميونيخ " الالماني بانه " كارثة " . وطالب " بكيه" بتغيير شامل في نادي برشلونه مبديا استعداده للرحيل من النادي واتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة . واعتبر " بيكيه " ان البرشا لم يعد ينافس على الالقاب في أروبا وان هناك حاجة ماسة لتقييم الخلل وتصحيحه من خلال التغيير الشامل.

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