شكرا لبحثكم عن خبر [السبت 15 أغسطس 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يسير اسطول اليمنية يوم السبت الموافق 15 اغسطس 2020م اربع رحلات جوية. جدول الرحلات: Advertisements رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون - القاهرة. الاقلاع: 0800 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون. الاقلاع: 11:45 ظهرا. (توقيت القاهرة). الوصول: 16:15 مساء. رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن - القاهرة الاقلاع: 10:30 صباحا. الوصول: 13:00 ظهرا. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة - عدن. الاقلاع: 14:00 ظهرا. (توقيت القاهرة). الوصول: 18:30 مساء.

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