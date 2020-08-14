العميد منير التميمي: تصريحات وزير الخارجية خارج اختصاصات منصبه.. والنخبة مؤسسة وطنية أمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

خاص- الخليج 365

علق مدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، على تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي حول النخبة الحضرمية والتي وصفها بالمليشيات.



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وقال التميمي في تصريحات خاصة، على غير العادة ، وخارج اختصاصات منصبه الرسمي وصفته الإعتبارية ، حشر وزير خارجية الشرعية محمد الحضرمي نفسه، متطاولا على مؤسسة وطنية أمنية قدّمت نموذجا مشرفا في أداء مهامها وهي "النخبة الحضرمية " التي شهد لها الخارج قبل الداخل .

وأضاف أن ما تفوّه به المدعو " محمد الحضرمي " مرفوض ومدان جملة وتفصيلا لأنها تخرّصات وأكاذيب ، تعرّض قائلها للمسائلة القانونية ، وتعرّضه كذلك للمساءلة السياسية كونها تجاوزا لحدود صلاحياته السياسية كوزير للخارجية ، أوكلت له مهمة نقل صورة مشرقة عن اليمن ، لا تشويه سمعتها وسمعة مؤسسات دولتها ، والنخبة الحضرمية والمنطقة الثانية من مؤسسات الدولة والشرعية ، حيث صدر قرار رئاسي بتشكيلهما.

إننا نستغرب أن يشيد ساسة وقادة أمنيون ومراكز بحوث عربية وأجنبية بالنخبة الحضرمية ، ويتطاول عليها وزير خارجيّة الوطن.