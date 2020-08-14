- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد منير التميمي: تصريحات وزير الخارجية خارج اختصاصات منصبه.. والنخبة مؤسسة وطنية أمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020
خاص- الخليج 365
علق مدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، على تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي حول النخبة الحضرمية والتي وصفها بالمليشيات.
وقال التميمي في تصريحات خاصة، على غير العادة ، وخارج اختصاصات منصبه الرسمي وصفته الإعتبارية ، حشر وزير خارجية الشرعية محمد الحضرمي نفسه، متطاولا على مؤسسة وطنية أمنية قدّمت نموذجا مشرفا في أداء مهامها وهي "النخبة الحضرمية " التي شهد لها الخارج قبل الداخل .
وأضاف أن ما تفوّه به المدعو " محمد الحضرمي " مرفوض ومدان جملة وتفصيلا لأنها تخرّصات وأكاذيب ، تعرّض قائلها للمسائلة القانونية ، وتعرّضه كذلك للمساءلة السياسية كونها تجاوزا لحدود صلاحياته السياسية كوزير للخارجية ، أوكلت له مهمة نقل صورة مشرقة عن اليمن ، لا تشويه سمعتها وسمعة مؤسسات دولتها ، والنخبة الحضرمية والمنطقة الثانية من مؤسسات الدولة والشرعية ، حيث صدر قرار رئاسي بتشكيلهما.
إننا نستغرب أن يشيد ساسة وقادة أمنيون ومراكز بحوث عربية وأجنبية بالنخبة الحضرمية ، ويتطاول عليها وزير خارجيّة الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر العميد منير التميمي: تصريحات وزير الخارجية خارج اختصاصات منصبه.. والنخبة مؤسسة وطنية أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.