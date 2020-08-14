شاهد.. البحسني يدشن التنفيذ الفعلي لإعادة إعمار المشاريع المتضررة من السيول التي اجتاحت المديريات الغربية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التنفيذ الفعلي لإعادة إعمار المشاريع المتضررة من كارثة السيول التي اجتاحت المديريات الغربية جراء المنخفض الجوي في يونيو المنصرم.



ومنذ الساعات المبكرة من فجر اليوم قطع محافظ حضرموت مئات الكيلومترات في زيارة تفقدية ميدانية، زار خلالها مناطق وقرى مديريتي حجر وبروم ميفع، ووصل إلى منطقة الصدارة بمديرية حجر، متفقداً الأضرار في قطاعات الطرقات والمياه والكهرباء والزراعة والري.

ووجه المحافظ البحسني ببدء تدشين العمل في المشاريع المتضررة بالمديريات الغربية من كارثة السيول في هذه القطاعات في مديريات "حجر -بروم ميفع -يبعث -الضليعة -دوعن- وأرياف المكلا".

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والتقى محافظ حضرموت قيادة السلطة المحلية وأهالي وأعيان مديريتي حجر وبروم ميفع، ونقل لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مستمعاً منهم إلى الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها أهالي المديريتين، والأضرار التي خلفتها كارثة السيول.

ووجه المحافظ باعتماد مشاريع حيوية في قطاعات الطرق والجسور والكهرباء والمياه والصحة.

رافق محافظ حضرموت، عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية رئيس لجنة حصر الاضرار بالمديريات الغربية المهندس أمين سعيد بارزيق، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الاحمدي، ومستشار محافظ حضرموت مطيع باراس، ومدير عام مكتب وزارة الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، ومدير عام مكتب وزارة الزراعة والري عمر بالكيمان، ومدير عام مكتب وزارة المالية انور الجعيدي، ومدير عام مديرية بروم ميفع ناصر الشعيبي، ومدير عام مديرية حجر أنور الشادلي، ومدير عام مياه الريف المهندس زاهر باخوار، ومدير عام مؤسسة الطرق والجسور طه باحيدرة، ومدير عام هيئة كهرباء الريف المهندس عبدالله بن بشر، ورئيس شعبة العمليات بالمنطقة العسكرية الثانية العميد فيصل بادبيس، ومدير القيادة والسيطرة بأمن حضرموت العقيد مرعي باخلعة.